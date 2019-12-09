هل التعرض للبرد يفقدك الوزن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة حديثة لجامعة جنيف السويسرية أن التعرض للبرد يساعد في فقدان الوزن.



وقال القائمون على الدراسة أن ممارسة الرياضة -أو تعرض الجسم لدرجات حرارة منخفضة- تسبب زيادة فيما يُعرف بـ'الدهون البنية' المفيدة في الجسم والتي تلعب دورًا في حرق السعرات الحرارية.

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ويوجد نوعان من الدهون في جسم الإنسان، النوع الأول هو الدهون البيضاء، التي تُخزن الطاقة داخل الجسم في صورة سعرات حرارية، وهي الدهون التي تُسبب السمنة وزيادة الوزن، أما النوع الثاني فهو الدهون البنية، التي تقوم بحرق 'البيضاء'، للحصول على السعرات الحرارية اللازمة لإمداد الجسم بالطاقة.

وقد يزيل تفعيل الدهون البنية في الجسم نحو أربعة كيلوجرامات أو أكثر من الدهون البيضاء الضارة سنوياً، دون حاجة إلى تناول طعام أقل أو ممارسة نشاط بدني أكثر، وتحرق الدهون البنية المفعّلة شبيهتها البيضاء كوقود، وهي عملية تولد الحرارة اللازمة لتدفئة الجسم وقت البرد، وتستهلك دهوناً كثيرة تُساهم في خفض الوزن.

وتشير الدراسة إلى أن التعرض للطقس البارد بشكل كبير يغيّر في تكوين البكتيريا في الأمعاء بشكل كبير، ما يؤدي إلى حرق الدهون وتحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز وخفض وزن الجسم.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن التعرض للطقس البارد يحاكي تأثيرات ممارسة الرياضة ويقي من السمنة ويحسن عملية التمثيل الغذائي.