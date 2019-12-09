ماذا يفعل بكم التناول المستمر للبازلاء؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 البازلاء تعد من الخضروات المحببة للجميع والتي تتمتع بطعم لذيذ ومذاق متميز وهي تدخل كمكون رئيسي لا غني عنه في العديد من الوصفات والأكلات والبازلاء تتمتع بمميزات صحية عديدة وقيمة غذائية عالية تجعلك لا تتوقف عن تناولها أبدا فور العلم بها فهي تنفرد وتتربع علي عرش الخضروات الأكثر إفادة لصحة الإنسان.

ولكن المدهش في الأمر أن العلماء قاموا بإعداد الكثير من التجارب علي البازلاء وكانت النتيجة مدهشة ومذهلة للجميع حيث إكتشفوا أن البازلاء تحدث تغييرات كبيرة بجسمك فور تناولها وأن بإمكانها وقاية الإنسان وحمايته من أكثر من خمس أمراض خطيرة وسوف نعرض عليكم الفوائد الصحية للبازلاء وما تحدثه بأجسامكم فور التناول وماذا يفعل بكم التناول المستمر للبازلاء- فوائد البازلاء أولا-تعمل البازلاء علي تحسين وظائف الجهاز الهضمي وذلك بفضل إحتوائها علي مادة البوليفينول والتي تعمل بجدارة علي تحسين وظائف الجهاز الهضمي والمعدة وتعمل أيضا بشكل قوي علي محاربة سرطان المعدة عفانا وعفاكم الله ثانيا-تعمل البازلاء علي تقوية الجهاز المناعي Advertisements أثبتت الكثير من الأبحاث والتجارب العلمية علي قدرة البازلاءفي تقوية الجهاز المناعي ومحاربة الشيخوخة وتأخير ظهور التجاعيد علي الوجه وذلك بفضل إحتوائها علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتي تعمل بكفاءة علي تقوية الجهاز المناعي للإنسان وجعله أقوي واجدر علي مقاومة ومحاربة الأمراض ودحرها ثالثا-ضبط معدلات السكر في الدم أكد العلماء علي إحتواء البازلاء علي نسبة عالية من الألياف والبروتينات التي تعمل علي ضبط معدلات السكر في الدم وتنظيمه لذلك فهي الإختيار الأفضل لمرضي السكر رابعا-تحافظ البازلاء علي صحة العين وتقوي النظر يعمل التناول المستمر للبازلاء علي تحسين مستويات النظر وتقوية البصر وذلك وفقا لما ذكره الأطباء عن إحتواء البازلاء علي مركب الفلافونويد والذي يعمل بجدارة علي تقوية النظر خامسا-تعمل البازلاء علي حمايتك من مرض هشاشة العظام من المعروف أن البازلاء تحتوي علي نسبة فيتامينات وبروتينات عالية لذلك فهي تعمل بجدارة علي حماية الجسم من الإلتهابات وبالذات إلتهابات المفاصل وهشاشة العظام.

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