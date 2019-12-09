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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يفعله غسيل الفم بالزيت لمدة خمس دقائق! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ربما ستتعجبون عندما تقرأون عنوان المقال هل جرب احدكم من قبل وقام بغسل فمه بأستخدام الزيت او أي نوع من الزيت شرط ألا يكون مكرر سواء كان زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ربما عندما نقوم بغسل الفم او المضمضه نستخدم غسول الفم العادي الذي نشتريه من اي صيدليه ونستخدمه لأعتقادنا أنه افضل شيء لتنظيف الفم واخراج الميكروبات والبكتيريا منه .
ستذهلون عندما تعلمون أن غسيل الفم بواسطة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون يعمل على جذب كل من البكتيريا والسموم والطفيليات التي توجد في الفم أو في الجهاز اللمفاوي وتقضي عليها.
كما ان الزيت أيضا يعمل على إزالة الاحتقان والبلغم بالحنجرة وتوسع الجيوب الأنفية كل ذلك من غسيل الفم بالزيت ستحصلون على العديد من الفوائد الهامه التي تحمي أجسادكم بشكل فعال كما سيبهركم تغير لون الزيت تماماً بعد استخدامه كغسول في الفم وأيضا بياض أسنانكم الذي ستلاحظونه من أول استخدام كل ما تحتاجونه هو غسيل الفم بالزيت لمده تبدء من 5 دقائق وحتى ربع ساعه ليعمل بفعاليه أكبر .
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