أغرب أمراض على الإطلاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يصيب الانسان الكثير من الامراض، منها ما هو شائع ومعروف لدى الناس، ومنها ما هو نادر..اليكم قائمة بأمراض غريبة



1- وهم كوتار Cotard delusion. وهو مرض يظن فيه شخص سليم تمامًا أنه ميت ويكون مؤمن ومعتقد دا جدًا إنه ميت ومجرد جثة متحركة ويعتقد أن لحمه يتآكل وأن كل الحقيقة ما هي إلا وهم. سبب المرض دا هو أن المنطقة التي تميز الوجوه في الدماغ تنفصل عن باقي الدماغ، ولذلك حينما ينظر المريض في المرآة يرى نفسه ولكن لا يوجد رد الفعل الشعوري المصاحب لرؤيته لنفسه وبالتالي يفقد إحساسه بوعيه أو ذاته، أو بعبارة أخرى، ميت.

2- الـbody integrity identity disorder هو مرض يشعر فيه شخص طبيعي تمامًا أن جزء من جسمه المفترض ميكونش موجود وأن ذلك الجزء من جسمه غريب عنه وحتى مخيف، والمرض حتى يستطيع رسم خط معين عند الجزء إللي بيشعر أنه غريب عنه منه جسمه. السبب في الحالة دي هو أن خريطة الجسد لا تكون موجودة بالشكل الصحيح بداخل الدماغ ولذلك الشخص يشعر أنها غريبة جدًا عنه، وإذا تم قطع ذلك الجزء، المريض يشعر بسعادة غير طبيعية!

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3- عدم الإحساس بالألم تمامًا أو congenital insensitivity to pain، هو مرض ينتج عن طفة جينية نادرة جدًا، طبعًا أغلبنا بيتمنى إنه لا يكون بيشعر بالألم وكيف نسمي عدم الشعور بالألم مرض؟ دا لأن الألم مش شيء ضار %100 كما تتخيل بل شيء مفيد جدًا ومصيري في حياتك، إحساسك بالألم هو السبب في إنك تبعد يدك عن النار وتشعر بأي جرح في جسمك وتجري على علاجه، ولكن إذا كنت تعاني من تلك الحالة، فإن ممكن جرح قليل جدًا يقتلك لأنه بيزداد سوءًا وانت لا علم عندك تمامًا بسبب إنعدام الألم، والأطفال المولودين بتلك الحالة غالبًا يكسروا عظامهم ويقطعوا أطراف أصابعهم ويتصابوا في أعينهم بسبب دخول أشياء خارجية فيها بدون ما يعملوا أي إنذار على الإصابات دي وفي الأخر يموتوا.

4- التوأم الطفيلي parasitic twin. أحيانًا أثناء الولادة ينمو جنينين توأم ولكنهم لا ينفصلوا بشكل كامل أو صحيح وأحد الأجنة يسيطر على الآخر وبالتالي الآخر يتحول لمجرد كتلة من الأعضاء والخلايا عديمة الوعي أو الكيان وفقط ملتصقة بالجنين الآخر كشيء طفيلي، وفي بعض الأحيان (وخاصة في الماضي) كان على الطفل أن يتربى وهو متحمل كل ذلك العبء والوزن الزائد عليه ويعيش لأخر حياته به مثل حالة الراجل دا Laloo the Hindoo.

5- الـ Morgellon's disease هو مرض يشعر فيه المريض أن هناك حشرات أو أشياء تعضه أو تقرصه تحت الجلد مما يتسبب في رغبة عارمة للهرش وأرق شديد في النوم وحتى جروح وتقطيع في الجلد، المرض سببه غير مفهومه ويتم إستقصاؤه حاليًا طبيًا ولا يوجد أي دليل على أنه مرض نابع من حشرات أو شيء مادي بل وهم نفسي.

6- الهستيريا الجماعية، هي حالة فيها يعتقد مجموعة من الناس الأصحاء تمامًا أنهم عندهم مرض معين ويبدأوا في الرقص أو التشنجات أو الذعر لدرجة أنهم يقتلوا بعضهم أو يموتوا من فرط المجهود (يعني يرقصوا حتى الموت أو يحصل لهم تشنجات حول الموت، إلخ) وبسببها تم إعدام بعض الناس تاريخيًا بتهمة السحر وأشهرهم فيما يسمى Salem Witch Trials في أمريكا حيث تم إتهام بعض النساء بالسحر (في 1692) بعد ما بدأوا يلاحظوا على بعض البنات الصغار أعراض من الهستيريا والتشنجات اللاإرادية ولكن بعدها تم إثبات أن الحالة هستيريا جماعية.