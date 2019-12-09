دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي نوكيا تُطلق أول تلفزيون ذكي خاص بها.. تعرفوا على مواصفاته

تستعد شركة نوكيا لإطلاق أول تلفزيون ذكي خاص بها "نوكيا سمارت تي في" في الأسواق خلال الساعات القليلة المقبلة؛ حيث طرح في الأسواق الهندية من خلال منصة Flipkart.

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تلفزيون نوكيا الجديد يأتي بشاشة بقياس 55 إنشًا، بدقة "4K"، وبنسبة تباين 1200:1، وزوايا مشاهدة 178 درجة؛ تدعم مجموعة واسعة من الألوان وخاصية Dolby Vision، وتتم معالجة الصوت عن طريق JBL مع نظام مكبرات صوت يضم اثنين من السماعات المدمجة بقدرة 24 واط في الجزء السفلي من التلفزيون.

موقع ذا فيرج، المتخصص في مجال التكنولوجيا، أورد في تقريره عن تلفزيون نوكيا الجديد أنه يدعم معالجًا رباعي النوى بتردد 1 غيغاهيرتز، ووحدة معالجة رسوميات من نوع Mali-450، كما يستخدم لوحة ADS، والتي تعد أحد أشكال تقنية IPS ولديها خصائص مماثلة.

ويزود تلفزيون نوكيا بذاكرة 2.25 غيغابايت للوصول العشوائي، في حين تبلغ مساحة التخزين 16 غيغابايت، بالإضافة إلى دعمة خاصيتي البلوتوث والواي فاي، كما توجد 3 منافذ HDMI ومنفذي USB؛ حيث يعتمد على نظام التشغيل أندرويد تي في 9.0.

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يُذكر أنه من المقرر أن يُطرح التلفزيون في الأسواق بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري مقابل 589 دولاراً أمريكيًا.المزيد:

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