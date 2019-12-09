شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى: الغنوشى يخلط بين زعامته للإخوان ورئاسته مجلس النواب التونسى والان مع تفاصيل الخبر
وشددت النائبة التونسية، على أنّ ذلك من شأنه أن يكشف عن بعض الضعوطات من قبل الحزب الذّى ينتمى إليه رئيس المجلس راشد الغنوشى، مؤكدة على وجود تلاعب وتوظيف في أعمال هياكل المجلس لإرضاء قواعد الحزب، معتبرة ذلك خطير جدًا ، مشيرة إلى أن رئيس المجلس الغنوشي يخلط بين صفته كشيخ لتنظيم الإخوان ورئيس لمجلس نوّاب الشّعب.
وعلى الصفحة الرّسمية للحزب الدستوري الحرّ، اعتبرت عبير موسي أنّ مثل هذه الممارسات هي عبارة عن إرضاء لأهواء الكتلة المترأسة لمجلس النواب وأنصارها، فقط لا غير.
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