العاهل الأردنى يستقبل طلابا حققوا نتائج متقدمة فى مسابقات عالمية للبرمجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الملك عبد الله الثاني العاهل الأردنى، مجموعة من الطلبة الأردنيين، من جامعات أردنية رسمية وخاصة، حققوا نتائج متقدمة في مسابقتين عالميتين للبرمجة، ويوجه الملك عبد الله بدراسة إقامة مختبرات متخصصة لتنمية مهارات الشباب.
وأعرب الملك عبد الله عن فخره بالنجاحات التي حققها الطلبة، ليس على مستوى الأردن فقط بل على مستوى العالم، مؤكدا دعمه للمشاركين لتحقيق المزيد من الإنجازات.
الملك عبد الله مع الطلاب
الملك عبد الله يستقبل طلاب الأردن
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