فائدة للسجائر تخلصك من مرض خطير !

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التدخين هو عملية حرق التبغ ، ويتم خلالها تذوق طعم الدخان أو أستنشاق رائحة الدخان وهذه العملية تعتبر فى المقام الأول هى عملية تخدير للأعصاب ، لأنها تحتوي على نيكوتين .



وتعتبر هذه العملية ممارسة الترويج عن النفس ولها أضرار عديدة جداّ لما تحتويه على مواد مخدرة كالنيكوتين ، ويوجد كثير من البشر يستخدمونها بغرض الترويج عن النفس ومنهم من يستخدمها من ضمن عادتهم وطقوسهم الدينية وفي هذا المقام تعتبر حالة من التنوير الروحاني .

ويرجع بداية التدخين الى 5000 قبل الميلاد ، حيث نشأ التدخين لدى العادت والطقوس الدينية .

ومن المتعارف على التدخين أنه يسبب ضرر بالغ لكل من الذين يشربونه وبالأخص على الأطفال الذين يستنشقون هذا الدخان الملئ بالسموم ، ولكن ثُبت علمياّ عن فائدة التدخين الوحيدة .

وهذه الفائده هي أن التدخين يقلل من نسبة الأصابة بمرض القولون التقرحي ، وهذا المرض هو يسبب ظهور تقرحات في بطانة القولون والمستقيم ، وهو يُعد من مجموعة أمراض تسمى داء الأمعاء الألتهابي.

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ومن أعراض هذا المرض :

1 / فقدان الوزن

2 / التعب الشديد

3 / فقدان الشهية

4 / أسهال شديد يؤدى الى خروج دماء

وهذا المرض أُثبت علمياّ أن التدخين يقلل من فرصة حدوثه .