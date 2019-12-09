فوائد لا تعد ولا تحصى.. وصفات لإستغلال قشر الرمان المطحون!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الرمان فاكهة يحبها الجميع وينتظرون الخريف من أجل الحصول عليها كونها فاكهة خريفية، ولهذه الفاكهة العديد من الفوائد الصحية.



فالرمان ثمرة تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على بناؤه، كما أنها ثمرة غنية بنسبة لا بأس بها من مضادات الأكسدة والتي تعمل على صد الأمراض ومقاومتها بشكل فعال وآمن وطبيعي، بالإضافة إلى ذلك فإن تناول الرمان يجعل البشرة نضرة ولامعة ومشرقة للغاية ويجعل ملمسها ناعم كبشرة الأطفال، كما أن الرمان مفيد جداً للمعدة حيث أن تناول ثمرة الرمان يعمل على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.

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ولقشر الرمان أيضاً العديد من الفوائد، بحيث يعد مفيد للغاية حيث يمكنك تجفيف قشر الرمان وإدخاله في وصفات تعود عليك بفائدة كبيرة، فهو مفيد للبشرة حيث يعمل على إعادة النضارة إليها والإشراقة واللمعان، كما أنه مفيد جدا للشعر ويعمل على إطالته وإعطاؤه النعومة واللمعان، وغيرها من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، لذلك إليكم طرق لإستغلال قشر الرمان المطحون أفضل إستغلال، وتتمثل تلك الطرق في الآتي:

- الطريقة الأولى: تتمثل في تجفيف قشر الرمان ثم طحنه كالبودرة وإضافة كوب من الزبادي وملعقة من ماء الورد وإستعماله كماسك لمدة نصف ساعة للبشرة سوف يعمل ذلك الماسك على إعادة الحيوية والترطيب إلى بشرتك.

- الطريقة الثانية: طحن قشر الرمان كالبودرة ثم إضافة مقدار ملعقتين من زيت الزيتون الدافئ وملعقتين من زيت الخروع الدافئ ثم وضع ذلك الخليط على شعرك بعد غسله وتجفيفه لنصف ساعة ثم غسله بالماء الدافئ، ومع المداومة على تلك الطريقة ستلاحظين على شعرك الطول واللمعان والقوة.

- الطريقة الثالثة: يعاني البعض من رائحة كريهة وغير مستحبة للفم ويتميز الرمان برائحته الجذابة لذلك سوف نستغل تلك الرائحة الجذابة في القضاء على رائحة الفم الكريهة والغير مرغوب فيها على الإطلاق وذلك عن طريق طحن قشر الرمان حتى يصير كالبودرة ثم إضافة القليل من الماء إليها، وإستعمال ذلك الخليط كمضمضة للفم يوميا وسوف تقضي تلك الطريقة على الرائحة الكريهة في الحال للتمتع بفم نظيف ورائحته عطره.