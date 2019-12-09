وداعاً للأرق.. كيف تنام خلال 60 ثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بعد يوم حافل بالنشاط، النوم ليس دائماً سهلاً : فكركم مازال حياً وناشطاً. بالإضافة إلى هذا، هناك شاشات في كل مكان، وكلها إغراءات قد تؤخر نومكم ! هناك دائماً حل بسيط عليكم أن تجربوه قبل أن تلجأوا إلى المنومات : إنها طريقة 4-7-8 !



هذا يحدث لنا كلنا : من المستحيل أن نحافظ على عيوننا مفتوحة في الصف، في المكتب... خلال النهار ! بالعكس، عندما نصبح في السرير، يطير النعاس من أعيننا فجأة !

طريقة 4-7-8 تجعل جسمكم يعتاد على الاسترخاء عن طريق التنفس بطريقة خاصة. وفي خلال دقيقة، تستسلمون للنوم ! هذه الطريقة تحقق هدفين : استرخاء الجسم ورفع مستوى الأوكسجين فيه !

يؤكد الدكتور Andrew Weil أن " التنفس اليوغي يتطلب أن تضعوا لسانكم على سقف حلقكم، بالضبط خلف أسنانكم العليا. تنفسوا بلطف عن طريق أنفكم، ثم ازفروا بقوة وبضجيج عن طريق فمكم. هذا لا يأخذ إلا 30 ثانية : ليس لديكم أي عذر حتى لا تقوموا به. يجب أن تمارسوا طريقة التنفس هذه مرتين في اليوم وأن تواظبوا عليها ( حتى تعملوا على إنجاحها ) "

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وهكذا فإن المراحل التي تتألف منها طريقة 4-7-8 هي :

أغمضوا عينيكم، ازفروا وأفرغوا رئتيكم بقوة !

أغلقوا فمكم وتنشقوا من أنفكم وأنتم تعدّون 4 ثوانٍ في رأسكم !

احبسوا تنفسكم وعدّوا حتى 7 ! يمتص جسمكم الأوكسجين بهذه الطريقة!

ثم ازفروا من جديد بضجيج ولكن بلطف، مع العدّ حتى 8 ! سيخرج الهواء الخالي من الأوكسجين هكذا من رئتيكم بشكل كامل !

ابدأوا من جديد ! كرروا التمرين 4 مرات صباحاً ومساءً.