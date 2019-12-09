أطعمة صحية لا يُنصح بأكلها ليلاً!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هناك بعض الأطعمة الصحية من الأفضل تجنبها قبل النوم إذا كنت تتناول وجبة خفيفة في ذلك الوقت. إليك أكثر 7 أطعمة لا ينصح بأكلها ليلاً:



الخيار:

بعد الساعة 11 مساء لا يجب تناول الخيار، والأفضل تجنبه قبل ذلك الوقت لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، خاصة أن وظائف الجسم تتباطأ أثناء الليل، وقد يؤدي أكله إلى احتباس الماء.

البطيخ:

مثل الخيار يحتوي البطيخ على كمية كبيرة من الماء، وقد يؤدي تناوله أثناء مشاهدة التلفزيون في المساء إلى انتفاخ.

الفول السوداني:

يحتوي الفول السوداني على كمية عالية من الدهون، وعلى نوعى من سموم ألفا التي تزيد الإفرازات الصفراء ما يؤدي إلى الحموضة. تجنب أكل الفول السوداني بعد الساعة 7 مساء.

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الملفوف والقرنبيط:

تحتوي هذه النوعية من الخضروات (الكرنب والقرنبيط) على مركبات حمضية عطرية تبطئ الهضم إذا تم تناولها في الليل خاصة إذا كانت ضمن السلطة. إذا كان ضرورياً يُفضل أكل هذه الخضروات مطبوخة.

حبوب الإفطار:

مثل الكورن فليكس وغيره من أنواع الحبوب التي تعتبر صحية في الصباح، لكن نظراً لمحتواها من السكر لا يُنصح بأكلها في المساء.

الفول:

لأنه غني بالألياف الغذائية يكون الفول صعباً على الهضم أثناء الليل. يفضل أكل الفول والفلافل المصنوعة منه خلال الصباح، أو في وقت مبكر من المساء لتجنب الغازات والنفخة.

ماء جوز الهند:

من المصادر الجيدة للبوتاسيوم والصوديوم ماء جوز الهند، لكن لهذا السبب أيضاً يعتبر شراباً صعب الهضم في وقت متأخر من الليل. يسبب ماء جوز الهند انتفاخاً إذا تم شربه على معدة فارغة.