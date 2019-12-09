شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء سفير المكسيك لدى الأرجنتين بسبب «سرقة كتاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعت الخارجية المكسيكية سفيرها لدى الأرجنتين بعد تقارير تزعم محاولته سرقة كتاب يتناول تاريخ حياة كازانوفا بقيمة 10 دولارات من أحد أشهر المكتبات في العالم.
وقالت وكالة «بلومبيرج»، إن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، استدعى السفير أوسكار ريكاردو فاليرو ريكو بيكيرا الأحد، عقب تقارير صحفية أشارت إلى محاولته سرقة كتاب بقيمة 590 بيزو (10 دولارات تقريباً) عن كازانوفا «المستهتر المشهور» الذي يعود للقرن الثامن عشر من مكتبة «إل أتينيو» في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال إبرارد عبر تغريدة على «تويتر»، إنه طلب من لجنة الأخلاقيات بالوزارة تحليل الاتهام الموجه ضد الدبلوماسي البالغ من العمر 76 عاماً، وإذا ثبتت صحة فيديو السرقة الذي يتم تداوله، فسيتم طرده من وظيفته على الفور.
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