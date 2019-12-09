انطلاق فعاليات سوق دبي الدولية للمحتوى الإعلامي









اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: انطلقت اليوم فعاليات سوق دبي الدولية للمحتوى الإعلامي في مركز المؤتمرات في فندق جميرا بيتش في دبي، بحضور نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين والشركات العارضة وأبرز الشخصيات في قطاع صناعة المحتوى لمناقشة الموضوعات الملحّة في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.

وكانت سوق دبي الدولية للمحتوى الإعلامي حققت خلال دورتها السابقة انتشارًا واسعًا بين العاملين في قطاع صناعة المحتوى ضمن السوق المحلية، حيث استقطبت 500 مشاركًا من 50 دولة حول العالم على مساحة 300 متر مربع.

تشمل سوق دبي الدولية للمحتوى الإعلامي العديد من الخدمات المتميزة من ضمنها 850 من الاجتماعات المنظمة مسبقاً، إضافة إلى العروض الحصرية وحلقات النقاش الشيقة والصفقات التجارية المحتملة التي تزيد قيمتها على 200 مليون دولار.

قال أنس المدني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة: "تمكنت دبي من ترسيخ دورها كحاضنة للإعلام العربي والعالمي، حيث لعبت دوراً محورياً على مر السنين في نمو أسواق الإعلام والترفيه والمحتوى في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الأسواق المربحة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما جعلها على قدم المساواة مع أعلى المعايير والممارسات الدولية".

أرجع ذلك إلى زيادة استثمارات دبي في البنية التحتية لوسائل الإعلام إضافة إلى سمعة الإمارة المتنامية كوجهة رائدة للأعمال على المستوى العالمي.

أضاف المدني: "مع وضع كل ما ذكر بعين الاعتبار، فإننا ندرك الأهمية الكبيرة في توفير منصة لتبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون ضمن مختلف مجالات صناعة المحتوى والإنتاج والتوزيع في قطاع وسائل الإعلام. لذا تتميز سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي خلال هذا العام باستقطاب العديد من أبرز العلامات التجارية المختصة في قطاع الإعلام على المستوى العالمي، مما يعزز من عنصر المعرفة لدى المتخصصين في هذا المجال ويساعدهم على مواجهة التحديات المستقبلية واستكشاف طرق جديدة للاستمرار ضمن هذا القطاع التنافسي وسريع التطوّر".

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من جانبها، قالت ميشلين أزوري مديرة البيع والاستحواذ في SHOWLAB: "يسعدنا في الشركة أن نشارك لأول مرة في فعاليات سوق دبي الدولية للمحتوى الإعلامي لعام 2019. حيث نستعرض خلال هذا الحدث مجموعتنا الخاصة من نماذج الترفيه والمسلسلات الدرامية التلفزيونية وأفلام التلفزيون التي تم انتاجها في اسبانيا نظراً إلى أننا سنمثل إحدى شركات الإنتاج الإسبانية الرائدة".

أما روني متري، رئيس التوزيع في دور العرض غير التجارية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "Empire": فقال "نحتفل خلال هذا العام بمرور 100 عام على تأسيس شركتنا، لذا نتطلع إلى مقابلة العديد من العملاء الجدد والحاليين في سوق دبي الدولية للمحتوى الإعلامي".

توفر سوق دبي الدولية للمحتوى الإعلامي النقاشات والحوارات المفيدة حول مختلف القضايا التي تواجه قطاع صناعة المحتوى إضافة إلى توفير عروض حصرية يقدمها كبار المختصين في هذا القطاع.

من ضمن هذه الجلسات، جلسة نقاش تقدمها شركة all3media international، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، والتي سيعرض القائمون عليها تجاربهم وآرائهم حول دورهم المهم في توفير المحتوى المناسب في قطاع الإعلام والترفيه والمحتوى.

أضف إلى ذلك، جلسة تحت عنوان "صناعة المحتوى في العالم العربي" والتي يناقش فيها الخبراء موضوع "هل الجميع هم صنّاع للمحتوى الآن؟" و"التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" و"مصر مازالت في الطليعة.. ولكن هل من فرصة لظهور دول أخرى في صناعة الإنتاج؟ و"كيف تساعد المؤسسات الحكومية صنّاع المحتوى؟".

تيضم سوق دبي الدولية للمحتوى الإعلامي جلسة عن "الرسوم المتحركة- دراسة حالة" حيث يستعرض سنان إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة Digital Durian، قصة نجاح عمر وهناء في المنصات الالكترونية.

من الجدير ذكره أن سوق دبي الدولية للمحتوى الإعلامي تستمر حتى يوم غد، 10 ديسمبر 2019 في مركز المؤتمرات في فندق جميرا بيتش في دبي. ويقام هذا الحدث بتنظيم من شركة اندكس للمؤتمرات والمعارض- عضو في اندكس القابضة، وبرعاية كل من أبوظبي للإعلام، و لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، و mena.tv.