نتنياهو: «أريد اعتراف أمريكي بسيادة إسرائيل على غور الأردن»

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صرح نتنياهو ،رئيس حكومة تسيير الاعمال الاسرائيلية ،اليوم الاحد ،خلال مؤتمر صحفي، عن رغبته في اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بسيادة اسرائيل على غور الاردن.

واشار نتنياهو قائلا: «كما أردت في الماضي اعترافا أمريكيا بسيادتنا على هضبة الجولان، أريد اليوم اعترافا أمريكيا بسيادتنا على غور الأردن».

وتابع أنه«حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وتسوية وضعية التجمعات السكنية في يهودا والسامرة الضفة الغربية، واذا كانت هناك حاجة سنقوم بعملية عسكرية واسعة في القطاع، لن تكون هناك تسوية إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ بشكل نهائي، وإذا استمر ستكون هناك عملية حاسمة«.

وفي غضون ذلك ،قد اعرب نتنياهو مسبقا عن رغبته في ضم الجزء الاستراتيجى من الضفة الغربية المحتلة نوقش، خلال اجتماع في لشبونة بالبرتغال مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.