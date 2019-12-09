القضاء العراقي يُفرج عن 2626 شخصًا من المتظاهرين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أعلن القضاء العراقي، اليوم الأحد، في بيان له عن إطلاق سراح 2626 شخصا من المتظاهرين السلميين المطالبين بالقضاء على النظام السياسي الحالي في البلاد. وجاء هذا البيان، بعد الجمعة الدامية الماضية في بغداد، والتى أسفرت عن ما لا يقل عن 24 قتيلا، وفقا لما نقلته الشرطة العراقية ومصادر طبية. بالإضافة إلى إصابة نحو 132 شخصا آخرين بالرصاص وأعمال الطعن خلال الهجوم الذي استهدف المحتجين المناوئين للحكومة على جسر السنك، قرب ساحة التحرير، ومن بين القتلى أربعة من رجال الشرطة.

ووقع الهجوم على المعتصمين، الجمعة، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على ثلاثة من قادة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والذين قالت واشنطن إنهم يأمرون بقتل المحتجين. من جانبها أكدت الحكومة أنها ستحقق مع المسؤولين عن العنف وتحاكمهم، لكن لم تظهر أدلة تذكر على وجود محاسبة حقيقية ويرجع ذلك لتعقيد الأجهزة الأمنية العراقية المتنوعة. ويحتج العراقيون منذ أسابيع، مطالبين بالقضاء على الفساد وإسقاط النظام الحالى.