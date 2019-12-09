شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوزارى لـ"التعاون الخليج" يعقد اجتماعه التحضيرى للقمة الخليجية بالرياض والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد ظهر اليوم، اجتماع المجلس الوزارى، للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الأربعين والتحضيرى للقمة الخليجية، وذلك فى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.

وتنطلق غدا أعمال قمة مجلس التعاون الخليجى الـ40، وقد بحث الملك سلمان بن عبدالعزيز مع أمين عام مجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى، جدول أعمال قمة المجلس.

من جانبه، عبر وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية عن تفاؤله بالقمة، مؤكدا التزام الرياض بالتكتل الخليجى ضمن رؤيتها لاستقرار المنطقة.

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يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجى أو مجلس التعاون لدول الخليج العربى هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من 6 دول عربية تطل على الخليج العربى وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية هى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى 25 مايو عام 1981 بالاجتماع المنعقد فى العاصمة السعودية الرياض .



