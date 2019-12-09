شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات: قرارات إدارة ترامب ونتنياهو تهدف إلى تدمير حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر
وأكد عريقات، خلال لقائه وفدا أمريكيا من أصول لاتينية وجوب إنهاء الاحتلال الاسرائيلى، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل عل حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي، وعلى رأسها قضيتا اللاجئين والاسرى.
كما تناول عريقات، خلال اللقاء مجمل تطورات القضية الفلسطينية، وما آلت اليه عملية السلام نتيجة لممارسات وأفعال وقرارات ترامب ونتنياهو .
وأشار، إلى أن السلام سيتحقق عندما تلتزم اسرائيل بأسس وركائز القانون الدولى والشرعية الدولية، مؤكدا وجوب إلزام الحكومة الاسرائيلية بعدم عرقلة اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى القدس الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر عريقات: قرارات إدارة ترامب ونتنياهو تهدف إلى تدمير حل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.