شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 5 عناصر من داعش فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على خمسة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى مناطق متفرقة بمدينة الموصل شمال العراق.

وقالت الداخلية العراقية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، "إن فوج طوارئ الشرطة الثانى عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين، ألقى القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية فى مناطق وأحياء البكر والزهراء والقدس والنهضة فى الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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وأضاف البيان، أن أحد الإرهابيين كان يعمل فى ما يسمى بالشرعية، والآخر كان يعمل فى ما يسمى بالحسبة، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فى ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية فى محافظة نينوى، تعلن بين فترة وأخرى، إلقاء القبض على قادة وعناصر "داعش" فى عمليات تنفذها بمناطق مختلفة من المحافظة.