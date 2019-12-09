شكرا لقرائتكم خبر عن العسكريون الروس يدخلون مدينة الرقة السورية لأول مرة منذ طرد تنظيم داعش منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت القوات الروسية لأول مرة مدينة الرقة السورية، التى كانت لعدة سنوات "عاصمة تنظيم داعش"، وذلك لتوزيع المساعدات الإنسانية هناك.

وسلم العسكريون 2000 رزمة من المواد الغذائية لسكان الرقة. كما وصل الأطباء العسكريون إلى المدينة، استعدادا لتقديم مساعدة لجميع المحتاجين.

وقال ضابط فى المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، فلاديمير فارنافسكى - فى تصريح للصحفيين نقلته وكالة سبوتنيك الروسية - تم تدمير البنية التحتية فى الرقة بالكامل خلال عملية التحرير التى أجراها التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة.

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وأضاف "أصبح الآلاف من المدنيين ضحايا لهجمات جوية ومدفعية عشوائية. لم تنته فى المدينة بعد أعمال إزالة الأنقاض وتطهير المنطقة، وهناك نقص فى المياه النظيفة والأدوية والغذاء".

وكان إرهابيو "داعش" قد استولوا على مدينة الرقة السورية القديمة، وهى مركز المحافظة التى تحمل نفس الاسم، فى ربيع عام 2013 - وفر ما لا يقل عن 250 ألف شخص من هناك. وفى عام 2014، تم إعلان الرقة عاصمة لتنظيم "داعش"، وأصبحت المدينة فى الواقع معقلًا للإرهابيين.

وفى أكتوبر 2017، تم تحرير المدينة بعد عملية استمرت لعدة أشهر للقوات الديمقراطية السورية بدعم من طيران التحالف الدولي.