شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد وإصابة 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر بيان صادر عن الجيش العراقى، أن أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة عسكرية بالقرب من مطار بغداد الدولى اليوم الاثنين، مما أدى إلى إصابة "ستة مقاتلين". وقال البيان إن قوات الأمن عثرت على راجمة صواريخ وعدة صواريخ خلال تفتيش المنطقة.

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