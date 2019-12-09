الإضراب يشل مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

شلّ الإضراب العام، الإثنين، كافة مناحي الحياة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تنديدا بالاستيطان الإسرائيلي في البلدة القديمة من الخليل.

وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، قد دعت، إلى الإضراب الشامل الإثنين، رفضا للاستيطان الإسرائيلي الذي يستهدف البلدة القديمة في الخليل، عقب مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في سوق الجملة (سوق الخضار) بالخليل.

وقال مراسل وكالة الخليج 365 إن المحال التجارية في محافظة الخليل أغلقت أبوابها، وشلّ الإضراب كافة مناحي الحياة (مؤسسات حكومية وخاصة، التعليم، المواصلات، وحياة تجارية).

وقالت "فتح" في بيانها، إنها "ستعمل بكل جهد ممكن لوقف الاجراءات الاحتلالية التهويدية في الخليل، وباقي أراضي دولة فلسطين".

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ووجهت دعوة للمواطنين، للصلاة في المسجد الإبراهيمي "تأكيدا على إسلاميته".

وصادق الوزير بينت، الأسبوع الماضي، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في قلب مدينة الخليل الفلسطينية، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتحتل إسرائيل البلدة القديمة من الخليل التي يسكنها نحو 600 مستوطن يهودي و200 طالب يحرسهم ألف و500 جندي إسرائيلي.

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