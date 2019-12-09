الدفاع العراقية: إصابة 6 مقاتلين بقصف صاروخي في محيط مطار بغداد

بغداد/ عامر الحساني/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، إصابة ستة مقاتلين خلال استهداف مجهولين لمعسكر في محيط مطار بغداد الدولي بأربعة صواريخ كاتيوشا.
وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع للدفاع) في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي أدت إلى إصابة ستة مقاتلين - دون توضيح هويتهم-".
وأضافت، "قواتنا الأمنية باشرت بتفتيش المناطق وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها".
ويأتي هذا التطور عقب هجوم مماثل نهاية الشهر الماضي، عندما أطلق مجهولون صاروخاً استهدف المنطقة الخضراء سقط في محيطها.
وتتزامن الهجمات في خضم احتجاجات تجتاح البلاد منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة برحيل الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق سقط 485 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الخليج 365 استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.
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