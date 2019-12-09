رئيس غواتيمالا يعتزم تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

القدس/ الخليج 365

أعلن رئيس غواتيمالا المنتخب حديثًا، أليخاندرو غياماتي، الأحد، أنه يعتزم تصنيف "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية.

جاء ذلك في تصريحات غياماتي خلال لقائه مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أثناء زيارته لإسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية.

وقال غياماتي إن أول شيء سيفعله عندما يتولى مهام منصبه في يناير/كانون الثاني هو الموافقة على تصنيف "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية.

وأضاف غياماتي، أنه سيأذن من خلال مجلس الأمن في غواتيمالا بالإعلان، وفقًا للصحيفة.

ولدى الإجابة على سؤال طرحه كاتس، أوضح غياماتي أنه سيتأكد من أنه لن يتمكن أي من أعضاء "حزب الله" من دخول بلده أو القيام بعمليات من داخل حدودها.

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وأردف: "أصدقاء إسرائيل هم أصدقاؤنا، وأعداء إسرائيل هم أعداؤنا".

من جانبه، شكر الوزير كاتس الرئيس المنتخب على علاقاته الدافئة مع الدولة اليهودية وعلى نقل السفارة الغواتيمالية إلى القدس.

وتوطدت علاقات إسرائيل مع غواتيمالا في السنوات الأخيرة، حيث افتتحت الأخيرة سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس في 16 مايو/أيار 2018.

وأصبحت أول دولة تتبع خطى الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، الذي أعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقرر نقل سفارة بلاده إليها.

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