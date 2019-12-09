إلزام مواطن بدفع نفقة 115 ألفاً لطليقته

صحيفة الخليج الالكترونية

ألزمت محكمة التنفيذ في جدة، مواطناً بدفع 115 ألف ريال نفقة لطليقته عن 8 سنوات، مع تحديد ألفي ريال شهرياً كنفقة مستقبلية لأولاده الأربعة.

وأودع قاضي التنفيذ، وفقاً لـ”عكاظ”، المواطن السجن بعد مرور 5 أيام أمهلته المحكمة فيها لدفع الأموال المستحقة.

في السياق نفسه، قررت محكمة الأحوال الشخصية استقطاع 3500 ريال نفقة لمطلقة و5 أطفال من راتب طبيب، إلى جانب إلزامه بسداد 8500 ريال قيمة سداد فواتير علاج ودراسة وإيجار متأخر.