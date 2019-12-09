- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أهابت الهيئة العامة للمرور، أمس الأحد، بجميع السائقين والسائقات تجنب إيقاف المركبة في الأماكن التي قد تسبب ضررا للسائق وللآخرين.
وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” : “يجب على قائدي المركبات الحرص على إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة، بعيدًا عن المنعطفات أو قمم الطريق أو ملتقيات الطرق”.
ولم يتبق سوى أربعة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفتي: عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في محافظة الطائف.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور»: احذروا إيقاف المركبات في هذه الأماكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.