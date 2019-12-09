«المرور»: احذروا إيقاف المركبات في هذه الأماكن

صحيفة الخليج الالكترونية

أهابت الهيئة العامة للمرور، أمس الأحد، بجميع السائقين والسائقات تجنب إيقاف المركبة في الأماكن التي قد تسبب ضررا للسائق وللآخرين.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” : “يجب على قائدي المركبات الحرص على إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة، بعيدًا عن المنعطفات أو قمم الطريق أو ملتقيات الطرق”.

ولم يتبق سوى أربعة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفتي: عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في محافظة الطائف.