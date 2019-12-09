ميلان يقترب من “إبراهيموفيش”

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أكد المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي فريدريك ماسارا، أن النادي في انتظار معرفة قرار المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بشأن الفريق الذي سينضم إليه، وذلك تعليقاً على إمكانية توقيعه للفريق خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح إبراهيموفيتش، الذي يعد لاعباً حراً حالياً بعد انتهاء عقده مع فريق لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي، خلال مقابلة أنه سيعود للعب في الدوري الإيطالي، وأنه يتشاور مع عائلته لتقرير الفريق الذي سيلعب لصفوفه.
وقال ماسارا في تصريحات لقناة سكاي سبورتس: “ليس هناك أي جديد ولا توجد مفاوضات، يفكر اللاعب حالياً في الفريق الذي سيلعب له، وميلان ينتظر لمعرفة ما سيفعله اللاعب، نحن في الانتظار”.
وأكد المدير الرياضي لـ”الروسونيري” أن إبراهيموفيتش من حقه التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي، وحتى أيضاً قبل موعد سوق الانتقالات الشتوية.
ويعد ميلان أحد الفرق المهتمة بالحصول على خدمات المهاجم السويدي لتدعيم خط هجومه، والتي من بينها أيضاً كل من نابولي وبولونيا.
يذكر أن إبراهيموفيتش شارك في “السيري آ” من قبل مع كل من يوفنتوس (2004-2006) وإنتر ميلان (2006-2009) وميلان (2010-2012).
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