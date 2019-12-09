شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يحدث عند ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم قد يعرض حياتك للخطر إن لم تتخذ الإسعافات الأولية المناسبة لذلك لذا من خلال هذا المقال ستتعرف كيف تفرق بين ارتفاع وانخفاض الضغط وكيف تتصرف عند التعرض لأي منهما .



كلاً منا يتعرض لأعراض ارتفاع أو انخفاض الضغط فليس من الضروري أن تكون من ضمن مرضى ضغط الدم حتى تتعرض لذلك وتشمل تلك الأعراض صداع مفاجئ أو دوار أوحتى تعرضك للإغماء . إذا سبق وتعرضت لأحد أنواع الصداع المختلفة أو لأعراض آخرى مشابهه لم تعرف سببها , فقد تكون تلك أعراض لأرتفاع أو انخفاض ضغط الدم المفاجئة تابع معنا هذا المقال للتحدث بشكل عملى عن أعراض ارتفاع ضغط الدم وانخفاه وما هي الخطوات الأولى الواجب اتباعها ومتي يصبح الأمر خطراً على حياتك .

ماذا يعنى ضغط الدم ؟ يتكون الجهاز الدورى للإنسان (الدورة الدموية) من القلب وهو المضخة الرئيسية للدم فى الجسم ويتصل به شبكة متشعبة جداً من الأوعية الدموية والتى إما أن تكون شرايين ( أوعية تحمل دماً نقياً محملاً بالإكسجين والغذاء) أو أوردة ( أوعيه تحمل دماً غير نقى محمل بثانى أكسد الكربون وفضلات الجسم) وتتدرج الأوعية بنوعيها فى الحجم تدريجياً حتى تصل إلى أوعية صغيرة جداً تسمى شعيرات دموية وهى تصل بين أصغر الأورده وأصغر الشرايين على مستوى الخلايا والأنسجه لتبادل الدم . كيف يعمل ضغط الدم ؟ عندما يضخ القلب الدم فإن ذلك ينتج عنه ضغطاً بقدر معين يتوقف على عاملين : حجم الدم الذى يتم ضخه ( فكلما زادت كمية الدم زاد الضغط الذى يحتاجه القلب لضخها فى الأوعية) وأيضاً مرونة الأوعيه أو المقاومة الخاصة بها ( فكلما كانت الأوعية مرنة وكانت مقاومتها منخفضة فلا يحتاج القلب لضغط كبير لضخ الدم للجسم)

أسباب ارتفاع ضغط الدم : -ارتفاع الضغط الغير مرضي : ويكون فى حالات التعرض لتوتر أو ضغوط نفسية شديدة , أثناء الخضوع لجراحة أو التعرض للخوف الشديد , بعض الأدوية أيضاً قد تسبب ارتفاع ضغط الدم. - ارتفاع الضغط المزمن (المرضى) : معظم الحالات

تكون دون سبب واضح وهى المنتشرة وتسمى primary hypertension إلى جانب حالات آخرى تحدث نتيجه وجود أورام بالكلى , أورام بالغدة الكظرية , عيوب خلقية بالأوعية الدموية , بعض الأدوية والمواد المخدرة , مرض السكر وتصلب الشرايين, أيضاً قد تصاب المرأة الحامل بارتفاع فى ضغط الدم . ماهى الأعراض المتوقعة لارتفاع ضغط الدم : - النوبات الغير مرضية عادة ما تسبب صداع غير معلوم المصدر , خلل بالرؤية أو دوار أو فى حالات قليلة نزيف من الأنف. - ارتفاع الضغط المزمن عادة لا يسبب أعراض تذكر لأنه يحدث على مدى سنوات متعددة وعادة يتم اكتشافه من خلال المضاعفات على مستوى النظر , أمراض القلب , أو الكلى أو عن طريق الصدفة عند الكشف على صداع مستمر دون سبب واضح. ماذا أفعل فى حاله الشك فى الإصابة بارتفاع فى ضغط الدم؟ - إذا لم تكن مريض ضغط : إذا أصُبت بأعراض مشابهه ولا يوجد لها سبب أخر واضح مثل أنيميا معتادة , التهابات بالأنف أو الأذن أو الأسنان أو غير ذلك فيمكنك التوجه لأقرب صيدلية أو مركز طوارئ لقياس ضغط دمك , طبقاً للإرشادات العالمية فضغط الدم أعلى من 140/90 غير طبيعى ولكن فى غير المرضى قد يقبل ضغط مرتفع نسبيا دون الحاجة لأدوية لأنها نوبات غير مستمرة .

Advertisements

إذا كان ضغط دمك مرتفع نسبياً عن المذكور يمكنك الجلوس فى مكان هادئ والبعد عن التعرض للشمس واستخدام أى مسكنات بسيطة معتادة فى حاله الصداع وتناول الماء البارد وفى حالة لم تتحسن أعراضك فى خلال 20-30 دقيقة يرجى التوجه لأقرب مركز طوارئ . - إذا كنت مريض بالضغط : إذا أمكنك قياس ضغط دمك فى مكان قريب للتأكد من أنها مشكلة ضغط الدم فيفضل عمل ذلك وإذا ثبت ارتفاع ضغطك عن 160/100 أو أى منهما فيجب التوجه فوراً لأقرب مركز طوارئ حتى وإن لم يكن هناك أعراض إلا الصداع .

أعراض تحذيريه توجب التوجه للطوارئ لمرضى ضغط الدم المرتفع: - صداع شديد أو خلل بالرؤية أو فقدان مفاجئ للرؤية . - خلل فى الوعى أو فقدان للوعى . - تشنجات . - ضيق بالتنفس لا يتحسن . - آلام بالصدر أو حرقة على المعدة. - تورم بالجسم . - نزيف من الأنف . أسباب انخفاض ضغط الدم : انخفاض الضغط الغير مرضى : عادة يكون السبب الخروج للعمل أو الدراسة بدون وجبة إفطار مناسبة خاصة مع بذل مجهود أو التعرض للشمس لفترات طويلة , أيضاً الأنيميا المزمنة , التعرق الشديد أو فقدان كميات كبيرة من الماء دون تعويضها , فقدان فجائى لكميات كبيرة من الدم , أو التعرض لحروق شديدة . انخفاض الضغط المزمن (المرضى): يحدث نتيجة اضطرابات بافرازات بعض الغدد , بعض أمراض القلب , بدايات الحمل أو بعض الأدوية .

ماهى أعراض انخفاض ضغط الدم ؟ - دوار /إغماء . - صداع مستمر غير معروف السبب . - خلل بالرؤية . - ضعف عام وعدم القدرة على الوقوف . - تغير فى درجة الوعى وفقدان التركيز . - غثيان وقيئ . حالات انخفاض الضغط التى تحدث بسبب فقدان لكميات كبيرة من الدم فجأة أو حروق شديدة تصاحبها مشكلات آخرى أكثر خطورة من إنخفاض ضغط الدم. ماهو التصرف الصحيح فى حالة الشك بانخفاض ضغط الدم؟ - إذا كنت تشك بأعراض نتيجة لإنخفاض ضغط الدم يمكنك التوجه لأقرب مكان لقياس ضغط دمك , فى المعتاد حسب الإرشادات العالمية أنه يكون أقل من 120/80 ولكن بشكل عام حتى نسبة 100/70 لن يشكل أعراض تذكر , إذا كان نسبه الإنخفاض 90/60 فيما أقل (أى من الرقمين) يرجى التوجه للطوارئ بشكل مباشر - إذا كانت النسبة منخفضة إلى حد ما ولكن ليس للحد الخطر المذكور سابقاً يمكنك فقط الجلوس فى مكان هادئ بعيداً عن الشمس والحصول على الراحة وشرب الكثير من السوائل ويفضل العصائر , يجب أن تتحسن حالتك فى خلال 20 دقيقه على الأكثر, إذا لم تتحسن الحالة يرجى التوجه لأقرب مركز طوارئ .

بعد إنتهاء النوبة , إذا سبق وتكررت النوبات أكثر من مرة يرجى مراجعة طبيب أمراض قلبية أو طبيب باطنى لتحديد سبب المشكلة الأساسية وإذا كنت تحتاج لتدخل دوائى . إرشادات عامة لمريض ضغط الدم المرتفع: -الإلتزام بالعلاج ضرورة وتجنب الشائعات المعتادة عن المرض. - قياس ضغط دمك من فترة لأخرى ويفضل بشكل منتظم وتسجيل ذلك لتحديد مدى نجاح العلاج من عدمة وإن كنت تحتاج لتغييره - البعد عن الأكلات شديدة الملوحة واستبدال طعامك بأطعمة صحية قدر الإمكان مع ممارسة الرياضة والتوقف عن التدخين - مراجعة العلامات التحذيرية السابقة وعدم إهمالها .

وبشكل عام فيجب على الأشخاص المتعرضين لأعراض متكررة من الصداع والدوار والتى عادة ماتكون مترافقة مع آلم بالصدر أو سرعة بنبضات القلب مراجعة طبيب بخصوص ذلك لإحتمال الإصابة بأنيميا مزمنة تحتاج لعلاج محدد . الحفاظ على أسلوب حياة صحى يقيك من التعرض لكثير من المضاعفات , احرض على اختيار الطعام الصحى , الحصول على النوم ليلاً بقدر كاف , ممارسة الرياضة قدر الإمكان والبعد عن الضغوط النفسية كلما أمكن ذلك .