ما لا تعرفه عن السعال الديكي!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

السعال الديكي هو نوع من السعال الجاف والذي يسمى السعال الديكي، ويكون سببه البكتيريا، وهذا النوع نادر الحدوث هذه الايام بسبب وجود لقاح، ويحدث هذا النوع في الأطفال غالبا، ويسبب سعال المريض بشكل مستمر، مع ظهور صوت نعيق مميز اثناء السعال .



التشخيص :

عند زيارة الطبيب، فإنه من المرجح أن يسألك عن الأعراض التي تعاني منها والاستماع إلى صوت السعال، ومن ثم الاستماع إلى أصوات صدرك للتحقق من الاصابة باحتقان الحلق أو العدوى أو التهاب. في بعض الحالات قد تحتاج للخضوع الى الأشعة السينية من أجل أن يتأكد الطبيب من عدم وجود أي سبب الكامن وراء السعال.

علاج السعال الديكي:

العثور على السبب الجذري للسعال هو المفتاح لعلاج هذا المرض، ويمكن لعلاجات منزلية معينة وبعض الأدوية أن تعطيك بعض الراحة من الأعراض.

استنشاق البخار يرطب الشعب الهوائية، ويساعد على تخفيف التهاب الحلق وهناك بعض العلاجات الأخرى التي تستخدم لتهدئة الحلق والسعال وهناك بعض ادوية الشراب المتوفرة في الصيدليات التي تستخدم خصيصا لعلاج السعال الجاف، ويمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية من خلال الصيدلي .

في الحالات التي يكون فيها هو السعال يرجع إلى الحساسية أو العدوى، فإن الطبيب يقوم بوصف المضادات الحيوية ومضادات الهيستامين لتخفيف الأعراض المصاحبة.

إذا كانت حالة المريض تسوء قد يكون من الضروري استخدام البخاخات، التي تعتبر وسيلة لمساعدة المريض على التنفس بسهولة عن طريق توسيع القصيبات.

العلاجات المنزلية :

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فيما يلي بعض العلاجات الطبيعية التي تعمل على علاج السعال والبرد وتخفيف الأعراض :

- الغرغرة بالمحلول الملحي الدافئ .

- شرب السوائل الدافئة

- اقراص الاستحلاب

- استنشاق بخار الماء

- النوم على وسادة مرتفعة

- استخدام الكركم واضافته الى الاطعمة او تناول شاي الكركم .

- استخدام العسل واضافته الى كوب من الماء الدافء وشربه على الريق في الصباح .

- استخدام الزنجبيل واضافته الى الاطعمة او تناول شاي الزنجبيل.

- استخدام الثوم واضافته الى الاطعمة وتناول فص من الثوم المقطع صغيرا على الريق .