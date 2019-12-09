معلومات لا تعرفها عن أصحاب فئة الدّم O

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

احتل الأشخاص من فئة الدم O مكانة مهمة وحظوة في المجتمع. فهي فئة الدم البدائية لأجدادنا الذين كانوا هجوميين.



إذا كانت فئة دمكِ هي O فأنتِ صلبة ومنتجة ومتفائلة وتعيشين وقتاً طويلا وبصحة جيدة.

ما الذي يجعلك فريدة من نوعك؟

بسبب فئة دمهم فهم عرضة للإصابة ببعض الأمراض، مثل الخلل في الغدة الدرقية والقرحة. غالباً ما تكون مستويات هرمونات الغدة الدرقية واليود لدى الأشخاص من فئة الدم O منخفضة، وهذا يجعلهم يميلون إلى السمنة واحتباس المياه والتعب.

هم أيضاً عرضة للإصابة بالقرحة بسبب ارتفاع مستوى الحموضة في المعدة.

أصحاب فئة الدم O لديهم الأولوية بالتوظيف!

في اليابان، تحظى فئة الدم O بالكثير من الاهتمام. وقد يحصل المرء حتى على وظيفة لأنه فئة دمه هي O. وغالباً ما يوصف الأشخاص الذين يحملون فئة الدم O بأنهم مسؤولون وملتزمون ومنظمون ويصعب تشتيت تركيزهم كما أنهم عمليين. ويعتقد أن هذا لأن أسلافهم كانوا من الصيادين الذين كان عليهم مراقبة وتقييم البيئة بدقة كبيرة للبقاء على قيد الحياة.

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احذروا من غضب أصحاب فئة الدم O !

يمكن أن ينتج التوتر عن الغضب المفرط وفرط النشاط. والأشخاص من فئة الدم O أكثر عرضة للسلوك المدمر حين يكونون متعبين جدا أو مكتئبين أو يشعرون بملل شديد. فقد يميلون مثلاً إلى المقامرة بحثاً عن الإثارة واتخاذ المخاطر.

نصائح غذائية وصحية لأصحاب فئة الدم O

يجب على أصحاب هذه الفئة تجنب الكافيين لأنه يزيد مستويات الأدرينالين والنورادرينالين، اللذان هما مرتفعان أصلا لدى الأشخاص من فئة الدم O. ويجب أيضا تجنب الكحول.

الأشخاص من فئة الدم O هم أشخاص مميزون، ولكن عليهم تجنب اتخاذ قرارات مهمة أو إنفاق المال حين يكونون تحت تأثير التوتر أو الشدة. من المهم جداً ممارسة الرياضة لأن لها تأثير مهدئ على الجسم. وأكثر من أي فئة دم أخرى، يجب أن يكون الأشخاص من فئة الدم O نشطين بدنياً للحفاظ على صحتهم واستقرارهم العاطفي.

ينصح بممارسة الرياضة في الهواء الطلق لمدة 30 إلى 40 دقيقة 4 مرات في الاسبوع.

يجب تجنب المواقف المثيرة للشدة عن طريق التخطيط للأنشطة في وقت مبكر.