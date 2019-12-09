- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا يجب على المرأة أن تفعله بعد حملها الأوّل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
إنّ المرأة التي تكتسب الكثير من الوزن في فترة ما بين الحمل الأوّل والحمل الثاني، تعرّض ابنها للخطر، بحسب ما أفاد به باحثون من معهد كارولينسكا في استكهولم - السويد، بعدما حلّلوا المعطيات الطبية لـ 450000 امرأة.
وقد تبين أنّ المرأة التي اكتسبت أكثر من 6 كيلوغرامات بين الحمل الأوّل والثاني، يرتفع لديها خطر الإجهاض في الطفل الثاني بنسبة 30% و50%.
ويرتفع هذا الخطر عن 50% إن اكتسبت المرأة أكثر من 11 كيلو. وكان خطر وفاة الرضيع في أيّامه الـ 28 الأولى مترفعًا بنسبة 27% و60% أكثر من العادة والسبب في ذلك يعود للتشوّهات الخلقية، والاختناق، والتهابات بكتيرية ومتلازمة الموت المفاجئ.
أمّا المرأة التي خسرت 6 كيلو من وزنها قبل حملها الثاني، فهي ترفع من نسبة حياة ابنها بـ 50%.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يجب على المرأة أن تفعله بعد حملها الأوّل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.