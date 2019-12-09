عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ما أن نستيقظ من النوم حتى نبدأ بتحضير أنفسنا لبدء نهار جديد والخروج من المنزل، وغالبًا ما يحصل ذلك من دون أن يبقى لدينا الوقت الكافي لترتيب غرفتنا وسريرنا بسبب تغلّب الشعور بالنعاس والكسل علينا، لكن عليك أن تتأكد من حصولك على نحو دقيقتين كل يوم من أجل ترتيب السرير، وهناك أسباب من شأنها أن تقنعك بترتيب فراشك يوميًا، أبرزها:



- لإبعاد الغبار عن السرير: من الأكيد أنك لا تريد العودة إلى منزلك ورؤية الغبار كلّه على فراشك، كل ما عليك فعله في هذه الحالة هو ترتيب الفراش من خلال تغطيته بالشراشف.

- بدء نهارك بايجابية: عند خروجك من المنزل مع ترتيب سريرك، تشعر وكأنك قمت بإنجاز كبير عند الصباح الباكر، فتشعر بسعادة فائقة وكأنك حققت شيئاً ما.

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- يكون بيتك جاهزًا لاستقبال الضيوف: ترتيب السرير يجنّبك لحظات محرجة في حال اتى لزيارتك أحد الضيوف أو الاقارب، لذا حافظ على ترتيب غرف النوم والأسرة بشكل خاص، فمن يدري قد يدخل الأطفال إلى الغرف وتلحق بهم أمهاتهم.

- تتبنى عادات جديدة: تشير العديد من الدراسات إلى وجود علاقة بين ترتيب الفراش خلال الصباح وانتاجيتك خلال فترة النهار. لذلك، يمكنك أن تتبنّى هذه العادة البسيطة والتي لا تستغرق الكثير من وقتك.

- تنام بشكل أفضل: من الطبيعي أن تنعم بنوم هنيء في حال عدت إلى المنزل ورأيت أن فراشك مرتب ونظيف.

فهل هناك شعور أفضل من أن تعود إلى منزل مرتب ونظيف بعد نهار مليء بالمشاكل والضغط والتعب؟