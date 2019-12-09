نتانياهو يريد اعترافا أميركيا بالسيادة على غور الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty غور الأردن

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: " كما أردت في الماضي اعترافا أميركيا بسيادتنا على هضبة الجولان، أريد اليوم اعترافا أميركيا بسيادتنا على غور الأردن".

وأضاف أنه حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وتسوية وضعية التجمعات السكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية).

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، قال نتانياهو: "إذا كانت هناك حاجة سنقوم بعملية عسكرية واسعة في القطاع. لن تكون هناك تسوية إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ بشكل نهائي، وإذا استمر ستكون هناك عملية حاسمة".

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وفي وقت سابق، أكد نتانياهو أن اقتراحه بضم الجزء الاستراتيجي من الضفة الغربية المحتلة نوقش، خلال اجتماع في لشبونة بالبرتغال مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

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وفي رد فعل على هذا التصريح، قالت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إن مكتبها يتابع "بقلق" الاقتراح الإسرائيلي، لكن نتانياهو أخبر المراسلين أنه من "حق إسرائيل الكامل القيام بذلك، إذا اخترنا ذلك".