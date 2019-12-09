شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: بومبيو يستقبل غدا وزير الخارجية الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو، سيستقبل غدا الثلاثاء نظيره الروسى سيرجى لافروف فى واشنطن. وقالت الخارجية الأمريكية - فى بيان لها أوردته قناة (سكاى نيوز) اليوم الاثنين - إن بومبيو ولافروف سيجتمعان فى مقر الوزارة بواشنطن لمناقشة "مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية". ومن المرجح أن تتصدر جدول أعمال اللقاء الأوضاع فى سوريا وأوكرانيا، خاصة وأن اجتماع واشنطن سيأتى فى أعقاب المحادثات بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى باريس بشأن النزاع فى شرق أوكرانيا.

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