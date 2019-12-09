شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى العراقى يعلن اختراق موقعه الإلكترونى وحذف بيان بشأن "أحداث الخلانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحشد الشعبى العراقى عن اختراق موقعه الإلكترونى وحذف البيان الذى نشر عليه في وقت سابق والمتعلق بأحداث بغداد الأخيرة.

وقال الحشد الشعبى إن موقعه الإلكترونى "تعرض لهجمات اختراق"، مضيفا أنه "تمت معالجة الاختراق من قبل الفرق المختصة".

ونقلت "السومرية نيوز" عن بيان للحشد الشعبي، أن "المخترقين نشروا بيانا نسب لهيئة الحشد حول أحداث السنك الأخيرة المؤسفة، وهو غير صحيح".

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وأوضح الحشد أنه "تم حذف البيان من حسابات المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تبين أن الموقع الرسمي مخترق".

ومساء الأحد نشر على مواقع الحشد الشعبي الرسمية، بيان حول أحداث "الخلاني والسنك" التي وقعت يوم الجمعة الماضي، أشار إلى أن هناك "مجاميع ملثمة" في ساحات التظاهر تفرض وجودها بالإرهاب وتستفز المتظاهرين، وطالب القوات الأمنية بفرض سيطرتها على ساحات التظاهر وحمايتها وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي.