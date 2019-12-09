شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار رعدية فى السعودية والإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج العربى، اليوم الأثنين، هطول أمطار رعدية فى السعودية، وتكّون سحب ممطرة مع احتمالية سقوط أمطار فى الإمارات والبحرين.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق(الشرقية،الرياض،نجران،جازان،عسير والباحة,القصيم ) فى حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-45 كم/ساعة.، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالى والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالى والأوسط، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الامارات، أن يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام، وغائما أحيانا على بعض المناطق يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط الأمطار خاصة شمالا وشرقا وبعض المناطق الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 – 38 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة أحيانا خاصة مع نشاط السحب، البحر فى الخليج العربى متوسط الموج يضطرب أحيانا مع السحب الركامية..

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فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:01 والمد الثانى عند الساعة 00:07 .. والجزر الأول عند الساعة 17:58 والجزر الثانى عند الساعة 04:59 .

ويكون الموج فى بحر عمان متوسطا يضطرب أحيانا مع السحب الركامية.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة20:48 المد الثانى عند الساعة 07:34 ، والجزر الاول عند الساعة 14:01 والجزر الثانى عند الساعة 02:14 .





البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين أن الطقس، اليوم الأثنين، فى مملكة البحرين سيكون غائما جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية احياناً.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية من 7 إلى 12 عقد، وتصل من 15 إلى 20 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة احياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر، ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات، درجة الحرارة: العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 85 % والصغرى 35 %.



