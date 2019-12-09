ماذا يحدث عند تقاسم وجبة الغداء مع زملاء العمل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إنّ تقاسم وجبة الغداء مع زملاء العمل تجعل أداء الفرد أكثر كفاءة، وتساعده على العمل ضمن الفريق، هذا بحسب نتائج دراسة قام بها باحثون من جامعة Cornell في الولايات المتحدة الأميركية ونُشرت في المجلّة العلميةBusiness Harvard.

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توصّل الباحثون إلى هذه النتائح بعدما أجروا مقابلات لمدة 15 شهرًا مع رجال الإطفاء. ثم قاموا بمقارنة نتائج معايير الأداء التي وضعت مع 395 مشتركاً من طبقية مهنية مختلفة. وقد لاحظ الباحثون أنّ رجال الإطفاء الذين يقومون بمشاطرة طعامهم دائماً مع بعضهم، كان لديهم أداء مهني أفضل من الذين يتناولونه وحدهم.

من هنا، يشير الباحثون إلى ضرورة إدراج الكافيتيريا ضمن المؤسسات لتصبح مكانًا يجمع بين الموظفين ويحثّهم على تناول الطعام مع بعضهم لتحسين أدائهم. فمن كان يتناول غداءه وحيداً، لاقى الكثير من الصعوبات والحرج أثناء الإجابة على الأسئلة، وهذا يدلّ بحسب الباحثين على عجز يلمس قلب فريق العمل.