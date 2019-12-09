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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي طرق إخفاء عروق اليدين؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تتذمر بعض الفتيات النحيلات من مشكلة ظهور العروق في اليدين ، والذي تسببه النحافة المفرطة وأحياناً قلة سماكة الطبقة السطحية من الجلد ، فتشعر الفتاة بإحراج شديد لعدم ارتياحها لمظهر كفيها، وهذه المشكلة ليس لها أي ارتباط بأمراض معينة أو مشاكل صحية كما يظن بعض الناس ، وإنما هي مشكلة بسيطة قد تكون وراثية أيضاً في بعض الحالات ، وحلها سهل جداً ، إذ تستطيع الفتاة إجراء تعديل بسيط على مظهر الكفين بحيث تسمنهما بطريقة طبيعية لتختفي على أثرها كل العروق المزعجة ، وينصح خبراء التجميل و البشرة ببعض ( الخلطات الطبيعية ) للتخلص من عروق اليدين بصورة سريعة وفعالة … وذلك من خلال الآتي :
طرق إخفاء عروق اليدين: خلطة الخميرة والليمون : حيث يخلط مسحوق خميرة البيرة مع القليل من زيت اللوز ، ثم يتم دهن الخليط على اليدين صباحاً ومساءاً بشكل يومي ، وتستمر الفتاة في تكرار هذه الخلطة لمدة 7 أيام ، وهذه الخلطة ستظهر نتائجها بفترة قصيرة ، محدثة فرقاً واضحاً في مظهر الكفين .
خلطة اللبن مع الخميرة : يمكن استبدال الليمون باللبن بحيث يخلط مقدار ملعقتين من اللبن مع ملعقتين من خميرة البيرة وتدهن على الكفين وتترك لمدة 15 دقيقة ، يومياً .
الخميرة مع الماء : يمكن استخدام الخميرة لوحدها بإضافة قليل من الماء على ملعقتين من الخميرة ، وتقلب حتى تصبح شبيهة بالرغوة الناعمة ثم تدهن على اليدين لمدة 5 دقائق فقط ثم تشطف بالماء الفاتر .
خلطة الحليب مع الحلبة : ويمكن إعداد هذه الخلطة بإضافة مقدار ملعقة من الحلبة المطحونة مع ملعقة واحدة من حليب البودرة مع القليل من الزيت " زيت الزيتون أو زيت اللوز " ثم تحرك جيداً وتدهن اليدين بها وتترك لمدة 15 دقيقة ، ثم تغسل اليدين بالماء ، وستلاحظين تغير فوري في شكل الكفين .
الليمون : يمكن تدليك الكفين بعصير الليمون لوحده ، والذي سيساعد على تسمين اليدين لاحتوائه على فيتامين Cمع ضرورة تكرارها بشكل يومي لنتيجة أفضل .
الليمون والحليب :يدمج عصير الليمون مع كأس واحد من الحليب ، مضاف إليه ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان ، وملعقة أخرى من خميرة البيرة ، تدهن بها اليدين لمدة 30 دقيقة ، ثم يتم غسل اليدين بماء فاتر .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.