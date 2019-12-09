ما هي طرق إخفاء عروق اليدين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تتذمر بعض الفتيات النحيلات من مشكلة ظهور العروق في اليدين ، والذي تسببه النحافة المفرطة وأحياناً قلة سماكة الطبقة السطحية من الجلد ، فتشعر الفتاة بإحراج شديد لعدم ارتياحها لمظهر كفيها، وهذه المشكلة ليس لها أي ارتباط بأمراض معينة أو مشاكل صحية كما يظن بعض الناس ، وإنما هي مشكلة بسيطة قد تكون وراثية أيضاً في بعض الحالات ، وحلها سهل جداً ، إذ تستطيع الفتاة إجراء تعديل بسيط على مظهر الكفين بحيث تسمنهما بطريقة طبيعية لتختفي على أثرها كل العروق المزعجة ، وينصح خبراء التجميل و البشرة ببعض ( الخلطات الطبيعية ) للتخلص من عروق اليدين بصورة سريعة وفعالة … وذلك من خلال الآتي :



طرق إخفاء عروق اليدين: خلطة الخميرة والليمون : حيث يخلط مسحوق خميرة البيرة مع القليل من زيت اللوز ، ثم يتم دهن الخليط على اليدين صباحاً ومساءاً بشكل يومي ، وتستمر الفتاة في تكرار هذه الخلطة لمدة 7 أيام ، وهذه الخلطة ستظهر نتائجها بفترة قصيرة ، محدثة فرقاً واضحاً في مظهر الكفين .

خلطة اللبن مع الخميرة : يمكن استبدال الليمون باللبن بحيث يخلط مقدار ملعقتين من اللبن مع ملعقتين من خميرة البيرة وتدهن على الكفين وتترك لمدة 15 دقيقة ، يومياً .

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الخميرة مع الماء : يمكن استخدام الخميرة لوحدها بإضافة قليل من الماء على ملعقتين من الخميرة ، وتقلب حتى تصبح شبيهة بالرغوة الناعمة ثم تدهن على اليدين لمدة 5 دقائق فقط ثم تشطف بالماء الفاتر .

خلطة الحليب مع الحلبة : ويمكن إعداد هذه الخلطة بإضافة مقدار ملعقة من الحلبة المطحونة مع ملعقة واحدة من حليب البودرة مع القليل من الزيت " زيت الزيتون أو زيت اللوز " ثم تحرك جيداً وتدهن اليدين بها وتترك لمدة 15 دقيقة ، ثم تغسل اليدين بالماء ، وستلاحظين تغير فوري في شكل الكفين .

الليمون : يمكن تدليك الكفين بعصير الليمون لوحده ، والذي سيساعد على تسمين اليدين لاحتوائه على فيتامين Cمع ضرورة تكرارها بشكل يومي لنتيجة أفضل .

الليمون والحليب :يدمج عصير الليمون مع كأس واحد من الحليب ، مضاف إليه ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان ، وملعقة أخرى من خميرة البيرة ، تدهن بها اليدين لمدة 30 دقيقة ، ثم يتم غسل اليدين بماء فاتر .