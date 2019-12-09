أطعمة تعزز ظهور علامات الشيخوخة في سن مبكر.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل كنت تعلم أن عاداتك الغذائية قد تؤثّر على مظهرك الخارجي؟ فهناك العديد من الأطعمة التي تعزز ظهور علامات الشيخوخة في سن مبكر، كما أنّها تؤثّر على صحتك في شكل كبير. إكتشف ما هي هذه الأطعمة المؤذية وتجنبها:



-الحلويات: أتبتت الدراسات أن السكر يؤثّر على نسبة الكولاجين الموجودة في البشرة وبالتالي فهي تعزز ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد.

-اللحوم الحمراء: إن اللحوم الحمراء الغنية بالدهون المشبعة تؤثّر على صحة الشرايين والدورة الدموية ما قد يعرّض البشرة للشحوب وظهور التجاعيد في سن مبكر.

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-الأطعمة الغنية بالملح: أثبتت الدراسات أن الأطعمة الغنية بالملح تعزّز ظهور علامات الشيخوخة. كما أنّها تؤدي إلى مشاكل صحية على مستوى ضغط الدم.

-اللحوم المُصنّعة: اللحوم المصنّعة مثلاً تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة، لنترات، الأملاح الزائدة والمواد الحافظة والألوان الصناعية. كل هذه المواد تؤدّي إلى الإصابة بأمراض خطيرة وظهور علامات الشيخوخة.

-الحرّ: إن تناول الحرّ قد يؤدّي إلى ظهور الشوائب في البشرة ما يسرّع ظهور علامات الشيخوخة.

-الأطعمة المقلية، الوجبات السريعة والمعجنات: إن الأطعمة المقلية، الوجبات السريعة والمعجنات غنية بالدهون والسكر التي تؤذي الصحة وتسبّب الأمراض المزمنة، كما تعزّز ظهور علامات الشيخوخة.