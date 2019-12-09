شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استخدامات رائعة لخلّ التفاح! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 لخلّ التفاح فوائد عديدة سواء للصحّة أو للرشاقة أو البشرة، إليكم أبرز 3 استخدامات وفوائد الجماليّة لهذا المكوّن:

1- علاج الحروق: امزجي 1/2 كوب من خلّ التفاح مع أربعة أكواب من الماء وطبّقي المزيج على البشرة التي تعرضت للحروق من خلال منشفة ناعمة. خلّ التفاح يساعد في الموازنة في مستويات درجة الحموضة وتعزيز صحّة الجلد. Advertisements 2- تنظيف البشرة: اخلطي ملعقة من خلّ التفاح مع كوب من المياه وبلّلي القطنة بالمزيج لتباشري بتنظيف البشرة. يحتوي الخلّ على أحماض ألفا هيدروكسي الطبيعيّة التي تعزّز الدورة الدمويّة وتنظّف المسام. 3- تنعيم بشرة الجسم: أضيفي 3 أكواب من خلّ التفاح إلى حوض مملوء بالماء الدافئ وتمدّدي فيه لمدة 15 دقيقة. هذه العملية كفيلة بتخلّيصك من الجلد الميت لتمنحك الروّنق والنعومة المطلوبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استخدامات رائعة لخلّ التفاح! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.