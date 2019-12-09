طريقة يمكن ان تغني عن حشوة الأسنان.. فما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة أسترالية حديثة أن العديد من أطباء الأسنان يتعجلون القيام بعمليات حفر وحشو الأسنان بينما يمكن وقف التسوس بها قبل أن يتفاقم عبر خطوات بسيطة.



ووجدت الدراسة التي تعد الأولى من نوعها حول العالم وأجراها باحثون بجامعة سيدني، أنه من خلال الجمع بين عملية تنظيف شاملة للأسنان بالفرشاة ونظام غذائي صحي مع وضع نوع معين من الطلاء الواقي بشكل منتظم، تقل الحاجة إلى حشو الأسنان بمقدار النصف.

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وقال القائمون على الدراسة -وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية- إن حشو الأسنان لا يكون مطلوبا في الكثير من حالات التسوس.

وركزت الدراسة على الكشف عن التسوس مبكرا واستخدام سبل وقائية لوقف انتشاره وتفاقمه.

وأشار الباحثون إلى أن تسوس الأسنان في بداياته يستغرق ما بين أربع وثمان سنوات ليسبب تآكل السن، وبالتالي يمكن اتخاذ الكثير من الإجراءات التي قد تغني عن الحفر والحشو.