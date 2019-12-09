بدون استخدام مواد كيماوية.. تعرف على الطريقه السحرية لتنظيف الحمام!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دورة المياه مكان تنمو فيه الجراثيم والحشرات لذلك نجد أن تنظيف الحمام أمرا هاما جدا، ويجب تنظيفه بصورة مستمرة، ولكن نجد أن المواد الكيميائية التي يتم تنظيف الحمام بها بها مواد ضارة بعض الشيء للجلد وبأرضية الحمام .



سنتحدث عن تنظيف الحمام بطرق طبيعية بعيدا عن المواد الكيماوية الضارة:

تنظيف الحمام بطرق طبيعية :

إزالة البقع من التواليت :

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مزج نصف كوب من الخل الأبيض وملعقة كبيرة صودا الخبز وتصب هذا الخليط في المرحاض، ونتركها لمدة نصف ساعة ونفركها بالفرشاة ثم نغسله بالماء الدافئ جيدا.

التخلص من رواسب الصابون بالحمام :

إن التخلص من رواسب الصابون من أسهل الأشياء، ويمكن تنظيف رواسب الصابون بأشياء موجوده عندنا في المطبخ، بحيث نعمل مزيج من الخل الأبيض، والماء بكميات متساوية، ونقوم بتنظيف أماكن الصابون .

التخلص من انسداد المصارف :

لحل هذه المشكلة صب مقدار ثلاثة أرباع كوب من صودا الخبز، ثم نصف كوب خل، واتركيها لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل المصرف بالماء المغلي .

التخلص من الفطريات :

إذا كانت نسبة الفطريات في الحمام ليست كبيرة نقوم برش الخل الأبيض، ويساعد الخل الأبيض في التخلص من البكتريا والفطريات .