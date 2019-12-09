- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تجيب.. هل يجب تناول الطعام بعد سقوطه أرضا؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أجابت دراسة أميركية للدكتور فريدريك سالدمان على تساؤل الكثير من الأشخاص الذين يتردّدون فى تناول الطعام الذي سقط منهم على الأرض، حيث قالت إنّ “طبيعة الطعام هي التي تحدد إمكانية تناوله أو إلقائه لأنه سوف يتلوث ويحتوي على البكتيريا والميكروبات”.
وأضاف سالدمان، "فعلى سبيل المثال إذا كان الطعام هو جزء من الخبز الذي يحتوى على الزبدة ففي حالة سقوطه على الأرض فإن الزبدة سوف تتعرض للبكتيريا، لذلك لا يجب تناولها".
علمًا بأن المثل الشعبي يقول أنّ خمس ثوانٍ ليس لها تأثير فيمكن التقاطها وتناولها ولكن الدكتور فريدريك ينفي هذا المعتقد الشائع بين الناس فالطّعام يصبح خلال ثوان مستنقعًا من الميكروبات.
كما يحذّر الطبيب من تناول الطعام الذي يسقط على أرض المطبخ فهو يتلوّث بالجراثيم الفتّاكة.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تجيب.. هل يجب تناول الطعام بعد سقوطه أرضا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.