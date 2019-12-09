تعرف على السر الذي يجمع بين التين والجرجير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
هناك العديد من الأطعمة التي تعمل على زيادة الرغبة الجنسية لدى الأزواج، واليوم نتعرف على نوعين من تلك الأطعمة والتي يمكن أن تساهم في تقوية العلاقة الزوجية من خلال زيادة الرغبة، وهذه الأطعمة هي التين والجرجير، فماذا يقدمان للزوجين؟ التفاصيل بحسب مجلة "الجميلة".
بالنسبة إلى فوائد التين، تعمل هذه الفاكهة اللّذيذة كمنشّط جنسيّ، تقوّي الخصوبة وذلك بسبب احتوائها على الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان، وكلاهما مهمّ لصحّة القلب وبالتالي سيصل الدم إلى جميع أنحاء الجسم بنشاط وإلى الأعضاء التناسليّة، كما أنّ التين بأليافه المتنوعة يمنح المرء الشعور بالشبع ممّا يؤدي لخسارة بعض الدهون والحصول على بطن مشدود سيزيد من انجذاب الطرف الآخر.
أما بالنسبة للجرجير، فتحتوي هذه الأوراق الخضراء على كميّة كبيرة من المعادن ومضادّات الأكسدة، وهذا ما يجعلها تندرج تحت قائمة المأكولات المنشّطة جنسيّاً، كما تعمل أوراق الجرجير على امتصاص الملوّثات في الجسم .
لذا ينصح بالتين والجرجير لمن يعانون من فتور العلاقة الزوجية.
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