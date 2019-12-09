مشروب سحري يساعد من التخلص أمراض كثيرة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تراكم السموم بجسم الانسان هي العامل الاساسي للاصابة بكثير من الامراض وقد يلجأ الكثير الى زيارة الطبيب واخذ الكثير من الادوية التي يكون لها في اغلب الاوقات اثار جانبية كثيرة .



وقد يمكننا ايضا استخدام الاعشاب والنباتات العطرية في التخلص من السموم الموجودة بالجسم ومن ثم علاج الكثير من الامراض .واليوم نقدم لكم وصفة طبيعية للتخلص من السموم المتراكمة بالجسم مكونة من الكركم والقرفة والجنزبيل والقرنفل والهيل او الحبهان.

فقد يتميز الكركم بقدرته الفائقة على التخلص من السموم كما انه يعالح الاحساس بالدوخة والشعور بالغيثان كما انه مضاد قوي للالتهابات التي تحدث بالجسم كما انه يعالج الديدان ويقي من الاصابة بالسرطان.

ويساعد القرنفل بشكل كبير في حماية الجسم من الاصابة بالعدوى،ويقوم الجنزبيل بتنشيط الدورة الدموية ،والقرفة تساعد في حرق الدهون المتراكمة بالجسم كما انها مضاد قوي لكثير من الالتهابات.

مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة من القرفة

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ملعقة صغيرة من الجنزبيل

قليل من القرنفل

نصف ملعقة من الكركم

رشة من الحبهان او الهيل المطحون

نصف كوب من حليب جوز الهند

ملعقتين من عسل النحل

كوبين من الماء

الطريقة:

نقوم بمزج جميع المكونات ما عدا حليب جوز الهند،ثم نقوم بغلي الماء واضافته الى المكونات والتي تفضل ان تكون مطحونة

نقوم بتغطية المشروب لمدة 5 دقائق ،ثم نقوم بتصفيته ويضاف اليه حليب جوز الهند الساخن ويشرب.