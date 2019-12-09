محمد بن سلمان: حريصون على مساعدة أميركا في تحقيقات فلوريدا









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأميركية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.

وعبّر ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي مع الرئيس الآميركي دونالد ترمب عن تعازيه ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي في ولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما نقل إلى الرئيس الأميركي، مشاعر الشعب السعودي الذي عبّر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجّه أجهزة الأمن السعودية بالتعاون مع السلطات الأميركية التي تحقق في الهجوم المميت في قاعدة عسكرية في فلوريدا وأكد للرئيس الأميركي أن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكنّ للشعب الأميركي الاحترام والتقدير".