شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان السودانى يتسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم رئيس هيئة الأركان السودانى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رسالة خطية من نظيره الإماراتى الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات التعاون العسكرى وسبل تعزيزها. وذكرت القوات المسلحة السودانية- فى بيان- أن الرسالة سلمها لرئيس هيئة الأركان العقيد الركن عبيد أحمد المحرزى الملحق العسكرى بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالسودان. وأوضح البيان أن رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية سوف يصل إلى الخرطوم غدا الثلاثاء فى زيارة رسمية؛ لتطوير العلاقات بين البلدين، والدفع بها إلى آفاق أرحب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان السودانى يتسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.