عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشاف بركان قديم ثار للمرة الأخيرة منذ 3 ملايين عام صور

الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365

تم اكتشاف بركان صغير في أقدم قسم في المحيط الهادئ ويعتقد العلماء أن آخر ثوران وقع منذ حوالى ثلاثة ملايين عام، ويبلغ ارتفاع البركان 1500 قدم.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقع هذا الجبل تحت الماء في الجزء الغربي من المحيط الهادي بالقرب من جزيرة ميناميتوريشيما، وهي منطقة اعتقد الباحثون سابقًا أنها كانت تتكون فقط من جزر وجبال بحرية تشكلت قبل 70 مليون عام على الأقل.

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واكتشف باحثون من جامعة توهوكو هذا البركان، حيث اشتبهوا في وجوده في المنطقة بعد التحقق من بيانات أعماق وأشكال التضاريس تحت الماء التي جمعها خفر السواحل الياباني.

وسحب الفريق عينات صخرية من الأرض تجمعها أجهزة يمكنها الغوص أكثر من 21000 قدم تحت السطح، للتحقق من هذه النظرية.

وقال البروفيسور ناوتو هيرانو من مركز دراسات شمال شرق آسيا: "إن اكتشاف هذا البركان الجديد يوفر فرصة مثيرة لنا لاستكشاف هذه المنطقة بشكل أكبر، ونأمل أن نكشف عن المزيد عنه"، مضيفا "هذا سوف يخبرنا المزيد عن الطبيعة الحقيقية للكرة الأرضية".