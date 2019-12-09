عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تستعد لطرح 4 إصدارات من أيفون 12.. اعرف مواصفاتهم

الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365

ذكرت تقارير تقنية أن شركة أبل تتجه إلى طرح 4 هواتف جديدة من إصدار أيفون 12، خلال العام المقبل.



وبحسب موقع "CNET" المتخصص بالأخبار التقنية فإن هاتف أيفون الجديد سيكون معززا بتقنية التعرف من خلال خاصية اللمس، وذلك بالاعتماد على قارئ جديد للبصمة سيكون مدمجا فى الشاشة، وجرى تطويره من قبل شركة "كوالكوم".

وقال الخبير والمحلل فى مصرف "جى بى مورجان"، المختص فى الخدمات المالية، ساميك شيتريجى، إن شركة أبل ستطلق أربعة إصدارات من "أيفون 12"، فى خريف 2020.

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وبحسب شيتريجى فإن تشكيلة الهواتف الجديدة ستضم هاتفا بشاشة قياس 5.4 إنش مع كاميرتين خلفيتين، فضلا عن هاتف شاشة قياس 6.1 إنش وكاميرتين فى الخلف، أما "الموديلان" المتقدمان فسيدمجان شاشة 6.1 بوصة وثلاث كاميرات خلفية، فى حين سيكون الأخير بشاشة 6.7 بوصة وثلاث كاميرات فى الخلف.

وفيما يتعلق بالكاميرا الخاصة بالإصدار 12 لأيفون، فلن تشهد تغييرا جذريا، بحسب الشائعات التى لم تؤكدها "أبل"، إذ من المرتقب أن يحافظ الجهاز على الكاميرا ذاتها الموجودة فى "أيفون 11".

ومن المنتظر أن يجرى طرح هواتف "أيفون" بتصميمات جديدة، فضلا عن دعم الجيل الخامس من شبكات الاتصال، لكن هذا قد يكون حكرا على هاتفين اثنين فقط أى "أيفون 12 برو" و"أيفون 12 برو ماكس".

وفى حال قامت أبل بطرح هاتف أيفون "SE" فإن عدد الأجهزة سيرتفع إلى خمسة، خلال 2020، لكن أسعار هذه الهواتف لم تتبين بعد، فيما تتواصل الانتقادات تجاه الشركة الأميركية بسبب ما يراه المستخدمون "غلاءً مبالغا فيه" للمنتجات التى تطرحها.