اخبار الخليج

المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus 8 Lite قبل إطلاقه

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus 8 Lite قبل إطلاقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus 8 Lite قبل إطلاقه

الإثنين 9 ديسمبر 2019

المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus 8 Lite قبل إطلاقه

الخليج 365

كشفت تقارير عالمية صادرة صباح اليوم التصميم المتوقع لهاتف OnePlus 8 Lite ، والذي تعتزم الشركة طرحه في السوق مطلع العام المقبل ٢٠٢٠ .

 

ويتميز الإصدار الجديد من وان بلس بانخفاض التكلفة من السلسلة حيث يعرف بهاتف OnePlus 8 Lite.ووفقاً للتسريبات يتميز هاتف OnePlus 8 Lite بشاشة مسطحة، وتصميم زجاجي منحني في الجهة الخلفية، وإطار واضح في الجزء السفلي من الشاشة، أي بتصميم يختلف عن هواتف 7 Pro، و 7 Pro Pro المميزة بالشاشة المحنية.

Advertisements

 

أيضاً تكشف الصور عن زر منزلق للتنبيهات وزر التشغيل الذي يأتي في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، بينما يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيسر من الهاتف، مع منفذ USB C ومكبر grille الصوتية في الجزء السفلي.

 

من جانب أخر تأتي الكاميرة الخلفية في هاتف OnePlus 8 Lite بتصميم مستطيل، كما تدعم ميزة التركيز التلقائي بالليزر، وتضم إعدادات الكاميرة مستشعر ToF، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بكاميرة أمامية في ثقب الشاشة.

 

أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف بقياسات 159.2 في 74 في 8.6مم، لذا نترقب مزيد من التسريبات التي يكشف عنها حول هاتف OnePlus 8 Lite خلال الفترة القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus 8 Lite قبل إطلاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا