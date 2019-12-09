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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus 8 Lite قبل إطلاقه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus 8 Lite قبل إطلاقه
الإثنين 9 ديسمبر 2019
الخليج 365
كشفت تقارير عالمية صادرة صباح اليوم التصميم المتوقع لهاتف OnePlus 8 Lite ، والذي تعتزم الشركة طرحه في السوق مطلع العام المقبل ٢٠٢٠ .
ويتميز الإصدار الجديد من وان بلس بانخفاض التكلفة من السلسلة حيث يعرف بهاتف OnePlus 8 Lite.ووفقاً للتسريبات يتميز هاتف OnePlus 8 Lite بشاشة مسطحة، وتصميم زجاجي منحني في الجهة الخلفية، وإطار واضح في الجزء السفلي من الشاشة، أي بتصميم يختلف عن هواتف 7 Pro، و 7 Pro Pro المميزة بالشاشة المحنية.
أيضاً تكشف الصور عن زر منزلق للتنبيهات وزر التشغيل الذي يأتي في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، بينما يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيسر من الهاتف، مع منفذ USB C ومكبر grille الصوتية في الجزء السفلي.
من جانب أخر تأتي الكاميرة الخلفية في هاتف OnePlus 8 Lite بتصميم مستطيل، كما تدعم ميزة التركيز التلقائي بالليزر، وتضم إعدادات الكاميرة مستشعر ToF، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بكاميرة أمامية في ثقب الشاشة.
أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف بقياسات 159.2 في 74 في 8.6مم، لذا نترقب مزيد من التسريبات التي يكشف عنها حول هاتف OnePlus 8 Lite خلال الفترة القادمة.
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