شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى الجزائرى بن فليس يدعو للمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المرشح الرئاسى الجزائرى على بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، اليوم الأحد، الشعب الجزائرى بكل أطيافه إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل لاختيار رئيس يقود البلاد.

وقال بن فليس - فى تجمع انتخابى اليوم الأحد- إنه "لا مخرج للجزائر من أزمتها سوى الانتخابات الرئاسية"، داعيا إلى عمل الشعب بكل أطيافه من أجل الذهاب للانتخابات واختيار الرئيس الذى يراه مناسبا لقيادة الجزائر.

وأضاف أن "الحكمة والتبصر تقضى بضرورة انتخاب رئيس للبلاد يحاسب على عمله وشرعا وديمقراطيا لابد من ولى أمر يسير شؤون البلاد".

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وأشاد بخروج الشعب يوم 22 فبراير الماضى وإسقاطه للنظام السابق وإصراره على استرداد سيادته بالسلمية، منوها بدعم الجيش الجزائرى لهذا المسعى، ودعا إلى الدفاع عن الدولة الوطنية التى قال إنها مكسب للجزائر صنعها الشهداء الذين دافعوا على الوحدة الوطنية وثوابت الهوية المتشكلة من الإسلام والعربية والأمازيغية.

وأوضح أن برنامجه الانتخابى يهدف إلى الحفاظ على الدولة الوطنية وثوابت الهوية الوطنية من خلال تكريس الديمقراطية والسيادة الشعبية وديمومة الدولة.

وقال إن مشروعه يعالج الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الحالية انطلاقا من حل أزمة الشرعية من خلال إضفاء الشرعية على كل مؤسسات الدولة ودستور يقسم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذى يتم اختياره من الأغلبية البرلمانية على أن تخضع الحكومة لمحاسبة أسبوعية من طرف البرلمان.